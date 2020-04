Spelers KAA Gent geven honderd tablets af aan Gentse ziekenhuizen (en worden verwelkomd door Sven Kums-skelet) Jill Dhondt

30 april 2020

14u45 0 Gent Drie spelers van KAA Gent trokken vandaag naar de verschillende ziekenhuizen van Gent, om vanuit het hele team honderd tablets af te geven. Daarmee wil de club haar respect tonen aan de zorgverleners, en hen wat ondersteuning bieden.

“Wij willen het zorgpersoneel extra in de kijker zetten, en onze dankbaarheid uitdrukken voor wat ze presteren”, geeft kapitein Vadis Odjidja aan. “Door tablets te schenken kunnen ze op verschillende afdelingen extra communicatie voorzien, en ook na de coronacrisis blijven deze tablets nuttig voor de ziekenhuizen. Wij treden nu even in de schaduw en schijnen ons licht op zij die het coronavirus tackelen.”

Odjidja ging vandaag, samen met spelers Sven Kums en Thomas Kaminski, langs in de vier Gentse ziekenhuizen. Medewerkers van het UZ Gent, AZ Sint-Lucas, AZ Jan Palfijn en AZ Maria Middelares kregen telkens een voucher ter waarde van 25 tablets. De overhandiging van de tablets was dus eerder symbolisch, aangezien de apparaten zelf nog niet voorhanden zijn. Als bedanking hadden enkele medewerkers van het UZ een skelet aangekleed met Buffalo-veren, en het gezicht van Sven Kums.