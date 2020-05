Speeltuinen weer open, en dat laten kinderen zich geen twee keer zeggen Sabine Van Damme

27 mei 2020

17u54 0 Gent Eindelijk, na dik negen weken mogen kinderen zich weer uitleven op speeltuinen. En dat lieten ze zich geen twee keer zeggen. De speeltuin van de Blaarmeersen werd meteen overspoeld.

Soms zeggen beelden gewoon genoeg. Fotograaf Wannes Nimmegeers trok naar de Blaarmeersen en zag alleen maar blije gezichten. Niet alleen bij de kindjes trouwens, ook de ouders genoten met volle teugen mee. Want kleine kinderen negen weken lang thuis bezighouden, dat is gewoon horror. Kinderen willen spelen en ravotten, liefst van al buiten. De stad Gent had er eerder al op aangedrongen de speeltuinen te mogen openen, en nu is het eindelijk zover.