Speeltuin Sleutelbloempark staat klaar Wietske Vos

07 oktober 2020

23u23 0 Gent Na al het slechte nieuws rond Na al het slechte nieuws rond de afbraak van de sociale woonwijk , toch een lichtpuntje voor de Sint-Bernadettewijk: de nieuwe speeltuin staat klaar.

Er staan nog hekken omheen, maar de nieuwe speeltuin in het Sleutelbloempark in de Sint-Bernadettewijk is af. De speeltuin kadert in de vernieuwde aanleg van het groene stukje park achter het Tandwiel, dat een nieuwe groene ontmoetingsplek moet worden. Het initiatief daarvoor kwam vanuit de buurt, die zich verenigde in de buurtgroep Wilde Bernadette en een project indiende voor het burgerbudget in 2017.

Wanneer de speeltuin opengaat, is nog niet duidelijk: momenteel is de grond rondom de toestellen ingezaaid met gras.

In de lente en zomer richtte de Stad Gent regelmatig een leeftuin in op het grasveld van het Sleutelbloempark, waarvan vanmiddag het slotfeest plaatsvond.