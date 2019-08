Speelgoedauto uit kunstwerk gestolen Sabine Van Damme

20 augustus 2019

09u38 1 Gent Afgelopen weekend zijn dieven ervandoor gegaan met een speelgoedauto uit een kunstinstallatie aan Malem. Het werk, een draaiend rad met daarin de bewuste auto, stond nochtans achter Heras-hekken én lag aan een ketting vast.

Koen Vromman, bezoeker van het MsaP (Malem Street art Project) is verbolgen over de diefstal. “Het gaat op zich niet eens om het autootje zelf, dat is toch niks meer waard sinds het gestript werd en aangepast om in zijn eeuwig file-rad te draaien. Het gaat om de zieligheid om een speelgoedauto uit een straatkunstfestival te te stelen, iets waar enthousiaste vrijwilligers veel tijd in gestopt hebben, puur voor entertainment.” Vromman legde dus klacht neer bij de politie. Hij gelooft niet dat er geen getuigen zijn van de diefstal, want het kunstwerk staat aan de stadsring. Het kunstwerk zal hersteld worden, met een nieuwe, grotere auto in een soort karton, in de hoop dat die dan niet gestolen wordt. “En in afwachting zit er een reuzenkangoeroe in het rad.”