Speeldorp op Gentse Zomer aan Slotendries plat door technisch defect Didier Verbaere

09 juni 2019

18u33 0 Gent Afgelopen zaterdag opende het kasteeldomein Slotendries voor de start van de ‘Gentse zomer’ in de Gentstraat in Oostakker. Door een technisch defect bleef het speeldorp voor kinderen echter gesloten.

Tot het einde van de zomer kan je er terecht op het zomerse terras in de schaduw van het kasteel. Voor het eerst is er naast de vaste speeltuigen en sportactiviteiten ook een speeldorp met springkastelen en opblaasbare hindernissen. Maar door een defect in de generator, bleef het dorp twee dagen noodgedwongen plat liggen. De organisatie doet er alles aan om het defect op te lossen en hoopt maandag met een verse start te kunnen beginnen. Voor de rest verliep alles op wieltjes.