Speelbos Blaarmeersen blijft deze zomer dicht Sabine Van Damme

01 augustus 2019

16u36 3 Gent Het speelbos aan de Blaarmeersen is afgesloten voor het publiek, omdat er gevaar is voor vallende takken. Terecht, zo blijkt, want er zijn hele bomen omgewaaid. “Omwille van planning en timing kan de Groendienst daar pas in september aan de slag.”

Achter de grote speeltuin van de Blaarmeersen ligt een speelbos, waarin nog een volledig klim- en klauterparcours voor avontuurlijke kinderen is uitgebouwd. Maar dat speelbos is momenteel hermetische afgesloten met nadarhekken, en er hangen waarschuwingsborden. Er is gevaar voor vallende takken. En dat gevaar is er wel degelijk, want wie achter het bos door wandelt ziet dat er zelfs volledige bomen zijn omgewaaid bij de laatste storm.

“De Groendienst kan pas in september aan de slag in het bos op de Blaarmeersen”, zegt groenschepen Astrid De Bruycker (sp.a). “Voor de zomer kon het niet, omwille van het broedseizoen. Het bosje van de Blaarmeersen heeft een fragiel evenwicht van belangrijke fauna, flora en recreatie, en daar moeten we rekening mee houden. En momenteel lukt het gewoon niet, omwille van vakanties en planning. De terreinen waar publieke evenementen of festivals doorgaan, zoals bijvoorbeeld het park Vyncke Bovyn in Mariakerke waar Woodrock gepland staat, krijgen voorrang.”