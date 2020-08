Speakers Corner zoekt scholier voor debat over onderwijs

27 augustus 2020

De Speakers Corner van 6 september gaat over de toekomst van het onderwijs. "Veel leerlingen, leerkrachten en ouders verlangen naar een snelle terugkeer van het vertrouwde klaslokaal."

“Er is voldoende stof voor een debat. Keren we terug naar het vertrouwde model van de school waar iedereen elke dag aanwezig is of kan de ervaring met digitaal leren een meerwaarde zijn voor de toekomst?”, vraagt organisator Guy Reynebeau zich af. De gasten zijn Elke Decruynaere (Schepen van Onderwijs Stad Gent), Dominique Verbruggen (Directeur Sint-Bavohumaniora 1e graad), Bert Smits (Schoolmakers), Carine Steverlynck (kabinetschef Minister Ben Weyts) en Frank Billiet (algemeen directeur De Mozaïek).

“Het gaat uiteindelijk om de scholieren. Daarom zoeken we nog een jongere die vanuit het standpunt van de scholieren wil mee debatteren”, zegt Reynebeau. Wie daar zin in heeft, kan contact opnemen met reynebeau.guy@gmail.com

Door op de corona- veiligheidsmaatregelen zal het debat niet toegankelijk zijn voor publiek en wordt het op zondag 6 september live uitgezonden via Facebook. Daarna komt het debat op Youtube.