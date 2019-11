Speakers corner over mobiliteit en hoffelijkheid Sabine Van Damme

02 november 2019

15u19 0 Gent Halve feestdag of niet, op zondag 3 november is er een Speakers Corner onder de Stadshal. En dan nog wel eentje met een heikel thema: mobiliteit. Dat is in Gent altijd goed voor vuurwerk.

‘Auto Koning, Bakfiets Keizer en voetganger Admiraal, hoffelijk zijn we allemaal’. Dat is het officiële onderwerp morgen op Speakers Corner. “Gent is een stad van auto’s, (bak)fietsers, speed pedelec’s, brommers, moto’s, steps, skaters, rolschaatsers, voetgangers, en daar tussen moeten er ook nog trams en bussen hun weg vinden”, klinkt het. “Het is vaak een moeilijke opdracht om als één van deze weggebruikers je plaats veilig in te nemen. Soms lijkt het wel eens op een oorlogszone: iedereen wil zijn eigen terrein verdedigen in het Gentse labyrint van historisch gegroeide verkeersknopen. Het aantal fietsers in Gent stijgt elk jaar sterk. Een goede zaak voor mens en klimaat. Maar deze toename zorgt ook voor nieuwe spanningen tussen de verschillende weggebruikers. Hoe houden we het samen veilig, maar ook hoffelijk op de weg?”

Rond de tafel morgen: Johan Rommelaere, Verkeersdienst Politie Gent en projectcoördinator van het fietsproject van de Politiezone Gent; Christian Van Hoorebeke, gewezen politierechter die vindt dat ‘oortjes of koptelefoons bij fietsers verboden moeten worden, dokte. Kurt Hendrick, spoed & MUG-arts bij AZ Jan Palfijn; Dirk Lauwers, Professor Emeritus, al 40 jaar actief als mobiliteitsexpert en Wies Callens, beleidsmedewerker en woordvoerder van de Fietsersbond. En uiteraard is er ook ruimte voor vragen uit het publiek.

Afspraak zondag 3 november om 11 uur in het Belfort Stadscafé.