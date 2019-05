Speakers Corner over de Gentse Feesten Sabine Van Damme

23 mei 2019

06u56 0 Gent Ook al zin in de Gentse Feesten? Bij Speakers Corner kijken ze er alvast naar uit. Op zondag 2 juni wijden ze er zelfs een debat aan, met bubbels.

Wat brengen de Gentse Feesten 2019… en de jaren nadien? Dat is de centrale vraag. Want een nieuw stadsbestuur brengt nieuwe regels en inzichten. Het subsidiereglement voor de pleinen werd alvast de vuilbak in gekeild. De subsidies voor de kleine evenementen werden dan weer via een jury verdeeld, tot groot ongenoegen van sommigen. Ons Luisterplein wil experimenteren met gereserveerde – betaalde – zitplaatsen, Trefpunt heeft een nieuwe grote baas, en hoe zit het nu met die herbruikbare bekers? Het enige wat voorlopig zeker is, is dat Luk De Bruyker terug politieke satire brengt, met een nieuw gezelschap.

Aan de tafel van Guy Reynebeau: feestenschepen Annelies Strms, Luk De Bruyker, Jan Hoozee van Trefpunt, Ilse Everaert van Ons Luisterplein, en Christophe Peeters, de vorige feestenburgemeester. Speakers Corner verhuist voor de gelegenheid trouwens een verdiep omhoog, en zit op 2 juni in de tent onder de Stadshal, op Gent Smaakt. Dat evenement zet overigens gratis bubbels koud voor alle aanwezigen op Speakers Corner. Zondag 2 juni, van 11 tot 12.30 uur.