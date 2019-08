Speakers Corner komt terug, met kunst en chocolade Sabine Van Damme

18 augustus 2019

17u25 3 Gent Op zondag 1 september is er opnieuw een Speakers Corner, na twee maanden zomerpauze. Het gezelschap van Guy Reynebeau zal zich buigen over de Van Eyck-pralines, en de rest van het Van Eyck-jaar. En ja, er mag geproefd worden.

De titel van het debat van september luidt: ‘Klaar voor de juweeltjes van ‘Van Eyck-pralines’? De bekende Gentse chocolatier Nicolas Vanaise van “Yuzu” zal van de juwelen vanop het Lam Gods pareltjes van pralines in chocolade maken. Het aanwezige publiek mag gratis proeven. Want het Van Eyck-jaar, 2020, zal veel meer zijn dan een tentoonstelling. Ook voor muzikanten, Gentse juweelontwerpers, keukenpieten, mode-ontwerpers en zelfs de Gentse Floraliën is Van Eyck volgend jaar een inspiratiebron. Wie er alles over wil weten wordt dus op zondag 1 september om 11 uur verwacht in het Belfort Stadscafé, onder de Stadshal, voor een nieuwe Speakers Corner.