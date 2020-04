Speakers Corner gaat door, met onder andere groeten van Delphine Boël en uitleg over het geneesmiddel tegen corona Jill Dhondt Didier Verbaere

04 april 2020

18u50 0 Gent De eerste zondag van de maand is het om 11 uur altijd Speakers Corner. Deze zondag zal dat ondanks de coronacrisis niet anders zijn, het debat zal via video uitgezonden worden via Facebook.

Het zal niemand verwonderen dat het thema voor de Speakers Corner van 5 april ‘Gent in tijden van Corona’ is. Zo komt professor Xavier Saelens spreken over het geneesmiddel tegen het coronavirus dat hij aan het ontwikkelen is. Luk De Bruycker komt met een boodschap van Klein Pierke, en Rudy De Wit zal spreken over de gevolgen van de uitbraak voor de toeristische sector. Jens Grieten van Kompass Klub zal uitleggen wat het betekent om evenementen te plannen, als die plots allemaal geannuleerd worden. Daarnaast zullen burgemeester Mathias De Clercq, Björn Soenens en kunstenares Delphine Böel warme groeten sturen vanuit hun eigen kot.

De video zal live uitgezonden worden via de Facebookpagina van Speakers Corner, en kan later herbekeken worden via Youtube.