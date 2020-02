Speakers Corner buigt zich over euthanasie Sabine Van Damme

29 februari 2020

09u12 0 Gent Zware gesprekken, zondagochtend in het café onder de Stadshal. De maandelijkse Speakers Corner buigt zich over het euthanasieproces, en wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor artsen en patiënten.

Het was ongezien in ons land: drie dokters voor assisen na euthanasie, voor een mogelijke veroordeling voor gifmoord. Dat heeft gevolgen voor iedereen. Voor artsen, voor patiënten en voor hun familie. “De impact van het proces is buiten de muren van de rechtszaal nog meer voelbaar dan men zich kan inbeelden”, stelt Guy Reynebeau. “Kwetsbare patiënten die een euthanasie-procedure hebben opgestart vrezen nu dat hun arts hun in de steek zal laten. Of dat hun arts in moeilijkheden kan komen door hun wens om te sterven. Een delicaat debat over het individueel zelfbeschikkingsrecht van iedere mens en de fundamentele vraag of psychisch lijden niet even uitzichtloos kan zijn als fysiek lijden, is duidelijk beter buiten een rechtbank te houden.” Daarover gaat het dus, zondagochtend om 11 uur. Aan de tafel schuift advocaat Walter Van Steenbrugge aan, net als huisarts Koen Verhofstadt, actrice en palliatief verpleegkundige Elise Bundervoet, professor en ethicus Freddy Mortier, en schepen Rudy Coddens.