Spaces opent hippe cowerkingplek in Gent Sabine Van Damme

12 augustus 2019

20u08 0 Gent Het innovatieve cowerkingconcept Spaces bestaat al even, maar had nog geen vestiging in Gent. Dat is nu veranderd, met meteen een vestiging van 3.300 vierkante meter aan de Zuiderpoort.

De trendy coworkingplek Spaces onderscheidt zicht door zijn design. Spaces richt zich specifiek op start-ups, freelancers en internationale ondernemingen die op zoek zijn naar een inspirerende, leuke werkplek. Spaces heeft zich gevestigd aan de Gaston Crommenlaan 8, en neemt er 4 verdiepingen van het Esplanade-gebouw in. Er zijn 73 kantoren, goed voor 119 coworkingplekken en 3 vergaderzalen, met op het gelijkvloers een restaurant. Lid worden en dus gebruik maken van de faciliteiten kan al vanaf 84 euro per maand. Behalve dan voor studenten, die mogen er in de maand augustus gratus gebruik van maken om zich voor te bereiden op hun tweede zit.

Alle info op de website van Spaces Gent.