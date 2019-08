Sp.a start petitie voor behoud Studio Skoop Erik De Troyer

26 augustus 2019

16u03 1 Gent De Gentse sp.a is een petitie gestart om de toekomst van de Gentse arthousecinema’s te verzekeren. Dat doen ze naar aanleiding van het nieuws dat de Studio Skoop aan de Lange Violettestraat te koop staat.

De partij noemt de kleinere Gentse cinema’s kwetsbaar. “We hebben in Gent nog de luxe om twee mooie arthouses rijk te zijn, maar als er geen overnemer voor Studio Skoop wordt gevonden, dreigt er alvast eentje te verdwijnen. Eén met een rijke geschiedenis bovendien. Zonder Studio Skoop was er vandaag geen Film Fest Gent”, klinkt het. “We staan aan het begin van een nieuwe subsidieronde. Ook het stadsbestuur kan zijn wensen aan de Vlaamse overheid kenbaar maken. We pleiten er als sp.a Gent voor om arthousecinema’s als volwaardige artistieke presentatieplekken te erkennen.”

De petitie kan getekend worden via deze link.