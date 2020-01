Sp.a en Groen willen niet dat Bracke naar Israël gaat, alleen met steun van extreem rechts kan Open Vld nog slag thuis halen



Sabine Van Damme

20 januari 2020

20u53 0 Gent Sp.a en Groen hebben samen een amendement ingediend, waarin ze zich op één lijn zetten met PVDA. Dat houdt in dat het schepencollege het besluit om mee Sofie Bracke mee te laten reizen naar Israël intrekt, en de reis annuleert. Open Vld weigert vooralsnog.

Als Open Vld zijn slag wil thuis halen – en Bracke dus toch op ‘inspiratiemissie’ wil sturen – kan dat alleen nog met steun van N-VA, CD&V en Vlaams Belang. Als zij allemaal mee stemmen met Open Vld, hebben ze net een meerderheid. Dat CD&V mee zou stemmen met Mathias De Clercq zou niet verwonderlijk zijn, zij danken hun plaats in de meerderheid enkel aan hem. Dat Vlaams Belang plots Open Vld zou gaan steunen, zouden ze eigenlijk vooral doen om de barst in de meerderheid tot een breuk te drijven. In elk geval spreken de gezichten van de schepenen boekdelen. Bij Sofie Bracke kon er vanavond nog geen glimlach af, wat niet van haar gewoonte is.

Het debat over de kwestie is zonet gestart, en zal wel even duren. Daarna zal het dus op stemmen aankomen. Hoe het loopt als leden van verschillende fracties zich zouden onthouden, valt af te wachten. Maar het is in Gent niet de gewoonte dat raadsleden hun eigen zin doen, de wil van de partij is – bij élke partij – wet. Tom De Meester, die de kat de bel aanbond, steekt momenteel het vuur aan de lont. “Ik begrijp niet, schepen Bracke, dat u niet gewoon de eer aan uzelf houdt.”