Soup’r verliest bezieler Dieter Demeeter Sabine Van Damme

10 juni 2020

18u46 8 Gent De gekende soepbar Soup’r in de Sint-Niklaasstraat is voor onbepaalde tijd gesloten, na het onverwachte overlijden van bezieler Dieter Demeeter eind vorige week. Dieter was pas 37, en startte de zaak op in 2008.

Soup’r was een van de eerste soepbars in Gent. Dieter startte de zaak nadat hij afstudeerde als voedingsdeskundige. En met succes. Soup’r werd een begrip bij velen, Dieter een geliefde horecaman. Maar de coronacrisis hakte er diep in bij hem. Take away bracht nooit hetzelfde op als ‘echt’ open zijn. Want voor de lockdown stond er ’s middags geregeld een wachtrij aan de zaak. Dieter laat een vrouw, een zoontje van 2 en een ongeboren dochtertje na, nog los van familie en veel vrienden. Aan de ramen van de zaak hangen grote papieren, waarop trouwe klanten hun verdriet en ongeloof uiten. Hoe lang Soup’r dicht blijft is niet duidelijk.