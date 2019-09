SOS Sint-Anna haalt voldoende handtekeningen voor tussenkomst in gemeenteraad

Erik De Troyer

12 september 2019

15u10 5 Gent Op de volgende gemeenteraad zal actiegroep SOS Sint-Anna het woord krijgen. De actievoerders zamelden de voorbije maanden handtekeningen in tegen de plannen om de Sint-Annakerk te verkopen aan Delhaize en dat blijken er voldoende om een ‘voorstel van de burger’ af te dwingen.

Einde deze maand of begin oktober moet duidelijk worden of Delhaize het project ook effectief zal uitvoeren. Tot nu toe zitten de stad en de supermarktketen nog in de onderhandelingsfase. Delhaize doet al lange tijd zeer geheimzinnig over het project. De supermarktengroep wil in de Sint-Annakerk een nieuw concept lanceren. Vast staat dat het geen typische supermarkt wordt maar eerder een soort markthal met ruimte voor een wijnbar en een restaurant. Rondom de kerk zou de keten dan weer appartementen willen bouwen.

Zelf op basis van die beperkte info ontstond een golf van protest in Gent en daarbuiten. De Russisch-Belgische violist Mikhail Bezverkhni houdt elke dag muzikaal protest op de trappen van de kerk. Intussen was een grote groep in de weer voor het inzamelen van handtekeningen.

“In totaal zamelden we meer dan 3.000 handtekeningen in van Gentenaars. Daarnaast hebben we ook nog meer dan 2.000 handtekeningen uit de omliggende gemeenten. Die tellen niet mee voor het ons burgervoorstel maar in onze ogen zijn ze ook van belang. Eigenlijk zijn de stemmen de voorbije maanden gewoon blijven binnen lopen. Veel mensen blijken begaan met het lot van deze kerk”, legt Peter van Blanckenberg van SOS Sint-Anna uit. De initiatiefnemers zullen vragen om meer transparantie en inspraak voor de burgers bij de eindbestemming van de Sint-Annakerk.

Sinds enkele jaren kunnen alle Gentenaars het recht krijgen om zelf een tussenkomst te houden tijdens de Gentse gemeenteraad. Officieel heet dat een ‘voorstel van de burger’. Daarvoor moeten ze wel de stemmen van 1% van alle inwoners ouder dan 16 jaar inzamelen. Voor Gent komt dat neer op 2.169 stemmen. Het college bestudeerde vandaag de stemmen van SOS Sint-Anna en stelde vast dat er voldoende zijn. De tussenkomst zal op de volgende gemeenteraad van maandag 23 september het eerste punt op de agenda worden. De actievoerders krijgen een kwartier de tijd.

Een ‘voorstel van de burger’ is vrij zeldzaam. Deze legislatuur werd zo al voorgesteld om geen huiszoekingen toe te laten bij mensen die illegale vluchtelingen onderdak bieden. Eerder was er een voorstel om Israëlische producten te bannen en in 2013 was er een tussenkomst om meer toiletten te eisen voor vrouwen tijdens evenementen.