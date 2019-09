SOS Sint-Anna botst op bureaucratische muur: “Debat gaat verder als plan van Delhaize er is”

Erik De Troyer

23 september 2019

21u13 1 Gent De actievoerders van SOS Sint-Anna mochten maandag tussenkomen tijdens de gemeenteraad. Ze vragen om de huidige onderhandelingen met Delhaize stop te zetten. Maar dan haalde het stadsbestuur een leep afleidingsmanoeuvre boven. De discussie gaat verder wanneer er duidelijkheid is over de precieze plannen. Die beslissing valt de komende dagen of weken.

De vzw verzamelde in totaal 5.676 handtekeningen in tegen de plannen om een luxe-supermarkt te maken van de kerk. Na onderzoek bleken er daarvan 4.046 handtekeningen geldig te zijn. Ruim voldoende dus om een tussenkomst in de gemeenteraad te forceren, want daarvoor heeft men 1 procent van de bevolking boven 16 jaar nodig. Op 1 maart 2019 telde Gent 216.695 inwoners ouder dan 16 jaar en zijn er dus minimum 2.167 handtekeningen nodig.

Onze vele handtekeningen zijn het bewijs dat vele Gentenaren zich niet scharen achter het dossier dat jullie naar voren schuiven”, aldus actievoerder Paul Van Houtte. “Bij die hele procedure was de buurt niet betrokken. Er werden wel enkele organisaties aangeschreven maar de burgers hebben jullie genegeerd.” De actievoerders vroegen om de huidige onderhandelingen stop te zetten en een nieuw dossier te starten met volledige transparantie naar de actievoerders en gemeenteraad.

Geen commerciële bestemming

“Doe de kerk open. Dan kan iedereen zien wat de kerk zo uniek maakt”, klonk het. “ Maak van de kerk een plek voor koelte en rust. Zorg voor eerherstel voor aanpalende parkjes en durf de verdien-economie opzij te schuiven. Een commerciële bestemming is niet meer van deze tijd. Een aantal problemen moeten aangepakt worden, denk maar aan de zijgevel en beschilderingen. Maar de restauratie kan ook gespreid worden in de tijd. Dat is efficiënter dan alles in één keer.”

Het was schepen Sami Souguir (Open Vld) die de actievoerders van repliek diende. Hij schetste eerste de geschiedenis van het dossier. “De onderhandelingsfase loopt nog. Er is nog geen besluit, maar dat is gepland voor september of begin oktober. De komende dagen of weken dus. Ik stel voor om het voorstel van burgers te verdagen naar commissievergadering eens er een concreet voorstel op tafel ligt. In dat geval krijgt de gemeenteraad nog altijd zijn zeg in de eindbeslissing.”

Discussie midden oktober

De PVDA probeerde het punt nog op de agenda te houden, maar tevergeefs. Iedereen behalve de PVDA stemde voor een uitstel. Dat wil dus zeggen dat de discussie midden oktober verder gaat. In het slechtste geval kan het ook november worden.

SOS Sint-Anna liet weten strijdvaardig te blijven en hoopt nog steeds een stokje te steken tussen de plannen.