Sorry Not Sorry street festival voor het laatst aan oude betoncentrale Didier Verbaere

29 september 2019

16u56 0 Gent Afgelopen weekend werd het tweedaagse kunstfestival Sorry Not Sorry georganiseerd op en rond het water van de Oude Dokken en de betoncentrale. Voor het laatst want de betoncentrale wordt afgebroken en vervangen door een park. Heel wat kunstenaars brachten een laatste ode aan de centrale.

Sorry Not Sorry is een street art festival langs het water. Bar Bricolage vormt het hart van het festival, maar ook andere partners als DOK, 019, de Lübecksite en de bewoners van de lokale woonboten gooiden hun deuren open voor een programma vol graffitijams, workshops, performances, urban sports en kunstinstallaties.

Langs de kades kon je kennismaken op een parcours vol beeldende kunst van jong Gents talent en gloednieuwe muurschilderingen. Een ode aan street art in een stadsdeel in volle ontwikkeling. Voor het laatste want DOK vierde zondag haar afscheid op de Oude Dokken. De site wordt momenteel volgebouwd tot een nieuw stadsdeel. De oude Interbeton centrale past niet in het plaatje van de architecten. Jarenlang was deze landmark een geliefde plaats voor grafitti artiesten en fotografen. Maar de central gaat tegen de vlakte. De sloopvergunning wordt eerstdaags afgeleverd. De renovatie bleek te duur en de stad koos voor een extra park. “Er worden ongeveer 1500 wooneenheden gebouwd op de Oude Dokken. Vaak appartementen met een beperkt terras en zonder tuin”, verdedigt de stad haar beslissing.

Afscheid locatie

Het streetart festival was meteen een afscheidsfeestje van de locatie. Heel wat kunstenaars toonden hun kunsten op straat, in de woonboten of aan de betoncentrale. “Het is jammer dat dit moet verdwijnen”, zegt een grafitti artiest. “Dit gebouw is de skyline van de buurt en een verwijzing naar een rijk verleden in de oude haven. Dat zou moeten bewaard worden”, klinkt het. Enkele Turkse Gentse dames ligt er minder wakker van en tovert de grijze kaaimuren om in een kleurrijk wandtapijt. Waar Sorry Not Sorry volgend jaar plaats zal vinden, is nog niet bekend. “We bekijken de verschillende mogelijkheden”, zegt schepen Rudy Coddens bij zijn bezoek. De derde editie was niet meteen een topeditie. Het slechte weer hield zondag heel wat volk thuis en er waren niet meteen uitschieters of publiekslokkers op de affiche.