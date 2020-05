Soraya Wancour lanceert haar nieuwe collectie online, waar klanten de stukken naar hun eigen hand kunnen zetten Jill Dhondt

19 mei 2020

10u42 0 Gent De voorbereidingen waren af, Soraya Wancour was klaar om haar nieuwe collectie in productie te laten gaan. Door de coronacrisis moest ze echter een mouw passen aan haar bestaande strategie. Ze besloot om het spannend te houden, en haar nieuwe creaties druppelsgewijs te lanceren op haar website.

Soraya haar ontwerpen waren klaar, en de banden waren gesmeed met de nieuwe lokale partners. De ontwerpster stond op het punt om haar nieuwe collectie uit te bouwen, maar door de coronacrisis werd de productie bij het sociaal atelier stilgelegd. De Gentse bleef echter niet bij de pakken zitten. “Ondanks de lockdown stond de tijd bij Studio AMA niet stil. We roeiden met de riemen die we hadden om op een week tijd de volledige strategie om te gooien.”

Van fotoshoots met huisgenoten tot dagdagelijkse atelierupdates, Soraya wou haar klanten iets geven om naar uit te kijken. “Elke week droppen we één tot twee nieuwe ontwerpen op onze webshop. Wie wil kan de stukken al bestellen, of er zelf mee aan de slag gaan. Op de website kan je zelf de kleurencombinatie van je T-shirt samenstellen, of je kan je wagen aan een verrassing. Wie de stukken graag voelt en past, kan alvast een ticket reserveren voor ons exclusief evenement dat later komt.”

Studio AMA ziet de coronacrisis met lede ogen aan, maar is wel blij dat lokale handel terug zegeviert. “We werken al hyperlokaal en dat is een bewuste keuze. Het sociaal productieatelier zit dicht bij huis en ook de leveranciers zijn een lokaal gegeven. We zitten bij de bron en kunnen mondjesmaat weer vlot opstarten. Studio AMA toont aan dat lokaal het nieuwe normaal is.”