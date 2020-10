Sopraan Astrid Stockman schittert op coronaproof festival in Lakenmetershuis Lennert Hoedaert

04 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Gent Een festival in coronatijden? Jawel, het kan. Het Gentse platenlabel Consouling organiseerde dit weekend een meer dan geslaagd festival in het Lakenmetershuis op de Vrijdagmarkt, in elkaar gebokst in volle lockdown. Een van de opvallendste artiesten die er optrad, was sopraan Astrid Stockman.

Stockman is niet aan haar proefstuk toe bij Consouling, want in 2018 bracht het label al een release uit met muziek van haar en contrabassist Pieter-Jan Van Assche. Het is met Van Assche dat ze op de tweede dag van het festival een schitterend duet aangaat. Haar duizelingwekkende stem geeft meteen kippenvel, het enthousiaste applaus neemt ze met een buiging in dank af. Ook andere, zeer uiteenlopende artiesten geven een bijzonder gesmaakt optreden in een sfeervolle, intieme setting.

De betere duistere muziek is de rode draad op het evenement dat tot in de puntjes georganiseerd was. Van de supervriendelijke ontvangst aan de inkom tot een standje waar je een podcastserie kon beluisteren: verschillende vrijwilligers stonden klaar om de bezoekers op een veilige manier door de gangen van het 18de eeuwse Lakenmetershuis -een verborgen parel in het centrum- te loodsen. De Consouling Store, de platenzaak in de Baudelostraat, was zelfs speciaal voor het event tot middernacht geopend.

“Het is een poging om beleving te brengen op een podium en die nadien te delen met zoveel mogelijk mensen, op een zo haalbaar mogelijke manier”, klinkt het bij de organisatie. Wel, wij vonden die ‘poging’ meer dan geslaagd. 24 Hours of Deep Listening was het beste bewijs dat je een uniek festival in coronatijden kan organiseren.

Wie niet aanwezig kon zijn, kan het festival later via de film van Stichting Zwart volledig beleven. En er is nog meer goed nieuws, want volgend jaar komt er een nieuwe editie. Hopelijk zijn we dan van dat ellendige coronabeestje verlost.