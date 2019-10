Somers vraagt geduld: nog maanden wachten op nieuwe Oost-Vlaams gouverneur (maar de waarnemende gaat ook met pensioen) Sabine Van Damme

16 oktober 2019

14u53 1 Gent Al een jaar heeft onze provincie geen gouverneur meer. En het zal nog weken tot maanden duren eer er een nieuwe wordt aangesteld. Dat zeg Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Alleen, de waarnemend gouverneur, die gaat ook met pensioen…

Jan Briers ging vorig jaar op 1 november met pensioen. Een verrassing was dat niet, alle gouverneurs moeten met pensioen op hun 65ste. En toch stond er geen vervanger klaar. Nochtans was de regering al maanden bezig om via een open oproep en een duur examen een ‘onafhankelijke kandidaat’ te selecteren. Alleen: de uitkomst van dat examen zinde de politieke partijen niet, en dus werd na een gênante ruzie over postjes tussen Open Vld en N-VA. Wim Leerman haalde de beste score en kreeg steun van N-VA, maar Open Vld wilde toch Carina Van Cauter, ondanks haar eerder belabberde score. Daarom werd dan toch maar een waarnemend gouverneur aangesteld. Dat werd arrondissementscommissaris Didier Detollenaere. Alleen wordt hij op 4 januari ook 65… en gaat hij dus ook met pensioen.

En toch staat er nog steeds geen vervanger klaar. De Vlaamse regering vraagt ‘geduld om het dossier voor de benoeming van een nieuwe gouverneur in Oost-Vlaanderen te bekijken’. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) spreekt van ‘enkele weken tot maanden’. Ze willen het ‘politiek gevoelige dossier’ eerst eens rustig bekijken. Ongetwijfeld moet ook juridisch advies ingewonnen worden, want de deelnemers aan dat examen in 2018, geselecteerd uit 100 kandidaten, zullen zich niet zomaar aan de kant laten schuiven. Nochtans wil de Vlaamse regering terug naar de ‘gewone politieke benoeming’ van de gouverneurs.

Wat er moet gebeuren als de waarnemend gouverneur ook met pensioen gaat voor er een nieuwe gouverneur is aangeduid, is niet duidelijk. Komt er dan een bijzonder waarnemend gouverneur? Of gewoon niemand, want ook na een jaar zonder gouverneur bestaat Oost-Vlaanderen nog steeds. Critici laten optekenen: “Misschien neemt Koning Filip dan wel persoonlijk over. Of stuurt hij Prins Laurent als landvoogd. Ligt er eigenlijk nog iemand wakker van al dan niet een gouverneur voor Oost-Vlaanderen, behalve dan de politici zelf?”