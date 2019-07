Solden en mooi weer: afvalkorven overvol Erik De Troyer

01 juli 2019

18u10 7

Mooi weer, de eerste soldendag... het was maandag druk in de Veldstraat. Zo druk zelfs dat de gloednieuwe afvalkorven de enorme hoeveelheid verpakkingen van ijsjes en drankjes niet meer aankonden. Het was dan ook weinig fraai om te zien hoe afval gewoon naast de bak werd gegooid in plaats van in een andere afvalkorf iets verderop. Het is jammer genoeg een vertrouwd beeld geworden... en Ivago mag het alweer opkuisen.