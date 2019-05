Sokkel Jacob Van Artevelde krijgt een nieuw likje verf Erik De Troyer

21 mei 2019

Op de Vrijdagmarkt zijn arbeiders van de stad bezig met het schilderen van de sokkel van Jacob Van Artevelde. Die werd pas in 2013 volledig gerestaureerd door een aannemer maar heeft intussen een nieuwe laag verf nodig.

“Aangezien het brons en de wapenschilden wel nog in goede staat verkeren, hebben we besloten de rest van de sokkel te laten uitvoeren door ons eigen personeel”, legt schepen van facility management Annelies Storms uit. “Vorig jaar hebben onze schilders bewezen dat ze zeer goed werk leveren door de volledige aanpak van de kiosk in Zwijnaarde tot een goed eind te brengen. Het resultaat mag gezien worden. Vandaar dat we besloten hebben elk jaar een ‘prestigeproject’ door onze eigen schilders te laten uitvoeren. Dit jaar is dat Jacob Van Artevelde geworden.”