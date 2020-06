Sokkel Jacob van Artevelde beklad met anti-politieslogan Sabine Van Damme

08 juni 2020

11u01 0 Gent De sokkel van het standbeeld van Jacob Van Artevelde op de Vrijdagmarkt is besmeurd. ACAB staat erop, in rode letters. Dat staat voor All Cops Are Bastards, of ‘alle flikken zijn kl**tzakken’.

De betogingen tegen politiegeweld en racisme waaieren na een gruwelijk incident in Amerika uit over de hele wereld. Op verschillende plekken – ook in ons land – mondde dat al uit in rellen en plunderingen. In Gent bleef het tot nu toe rustig. Drie keer al werd opgeroepen tot betogen. Drie keer al werd dat verboden, maar ging het toch gewoon door, waarbij enkel de organisatoren een boete kregen. Betogende Gentenaars hielden zich ook altijd netjes aan de regels, droegen mondmaskers, hielden toch iets of wat afstand, en sloegen vooral niet aan het plunderen. Wel werd na de eerste betoging op het Sint-Pietersplein het standbeeld van Koning Leopold II in de buurt van het Zuidpark besmeurd. Voor de aangekondigde maar verboden betoging vrijdag op de Vrijdagmarkt kwam niemand opdagen. Maar nu is dus wel de recent gerestaureerde sokkel van het standbeeld beklad met tags. De politie kwam er foto’s van maken, als de daders gevonden worden zullen die minstens moeten opdraaien voor de kosten van het verwijderen van de verf, naast een stevige boete.