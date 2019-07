Sofie Bracke nieuwe voorzitter KAA Gent Foundation Sam Ooghe

06 juli 2019

11u24 0 Gent KAA Gent Foundation, de communitywerking van de Buffalo’s, heeft deze week een nieuwe voorzitter gekozen: Sofie Bracke. Zij moet een passend vervolg breien aan het sterke werk van de Foundation, dat in mei al voor de vierde keer in zes jaar verkozen werd tot beste communitywerking van het land.

Deze week werd een nieuw bestuur samengesteld. Bracke volgt Sami Souguir op, die sinds 2013 voorzitter was. De Foundation blikt tevreden terug op het afgelopen jaar, waarin het twee prijzen pakte voor de werking: De Belgische Pro League+ Award 2018 en de Europese CSR & Community Award 2018.

“In 2018 werd er geïnvesteerd in de aanwerving van drie community coaches", blikt de Foundation terug. “Met Active Fans werd een eerste gezondheidsproject voor KAA Gentsupporters gerealiseerd, waarbij het stadion gebruikt wordt als sportzaal waar tips voor een gezondere levensstijl en bewegingsactiviteiten elkaar afwisselen. En in Nieuw Gent startte in opdracht van de Stad Gent het pilootproject Street Wise: pleintjesvoetbal voor jongeren in de buurt Nieuw Gent-Steenakker. Ook hier wordt gewerkt aan de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en buurtgericht engagement.”

Met een nieuw bestuur start voor de KAA Gent Foundation een nieuwe tijd. Welkom @sofiebracke als voorzitter van onze organisatie. Met club, stad en supporters gaan we samen aan de slag met de verbindende kracht van @KAAGent. #COBW pic.twitter.com/8GpykijKo1 KAA Gent Foundation(@ kaagentfdn) link