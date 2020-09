Sofie (24) maakt handtassen aan haar eettafel: “Handig voor het strand, de winkel en het kantoor” Jill Dhondt

17 september 2020

12u28 0 Gent De Gentse Sofie Descendre (24) begon tijdens de lockdown met het maken van haar handtassen uit een stof met wafelpatroon. Hoewel ze het niet verwacht had, sloeg haar ontwerp meteen aan bij vrienden en familie. “Het handige is dat je er van alles in kwijt geraakt”, zegt ze. “Je kan ze gebruiken waarvoor je maar wil.”

Sofie Descendre (24) kreeg de naaimicrobe vorig jaar te pakken, toen ze voor het eerst avondles volgde in Gent. Door de coronacrisis vielen de lessen echter weg, waardoor de jonge creatieveling op zichzelf was aangewezen. Ze liet de moed niet zakken en besloot om op zichzelf verder te oefenen. Haar handtassen met een wafelpatroon sloegen meteen aan bij haar vrienden en familie.

“Het was een groter succes dan ikzelf gedacht had. Het handige is dat je ze voor heel wat kan gebruiken. Ik ga ermee naar het strand en de winkel, maar een vriendin gebruikt ze om haar werkgerief in te steken. Ze kan er al haar mappen in kwijt.”

Geen stofoverschot

Naast handtassen, heeft Sofie ook al enkele pennenzakken en toilettassen gemaakt voor vrienden en familie. “Omdat ik niet met hopen stofoverschot wil zitten, heb ik gekozen voor vier kleuren: zachtroze, donkerder roze, babyblauw en donkerblauw. Het patroon heb ik zelf getekend, en de handtassen maak ik ook allemaal met de hand. Het project staat nog in zijn kinderschoenen, maar ik zou het wel graag uitbouwen. Daarom ben ik aan het kijken om zelfstandige in bijberoep te worden. Dan zou ik het aanbod en de stoffen nog wat kunnen uitbreiden.”

Meer info via de Instagrampagina van Sofie.