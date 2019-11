Sofia (23) dertien jaar na Aanrijding in Moscou opnieuw op het scherm in De Twaalf: “Veel mensen herkennen me maar weten niet precies van waar” Erik De Troyer

29 november 2019

10u11 5 Gent Als negenjarige stond Sofia Ferri tussen kleppers als Barbara Sarafian, Jurgen Delnaet, Anemone Valcke en Johan Heldenbergh op de set van Aanrijding in Moscou. Intussen is de Gentse actrice 23 en heeft ze als Juliette in De Twaalf haar eerste volwassen rol in een dramaserie beet . “Mijn honger naar theater werd aangewakkerd toen ik als kleine pagadder op die filmset in Ledeberg stond”, zegt ze.

“Mensen die mij herkennen maar niet precies weten van waar, dat heb ik nog regelmatig voor”, lacht Sofia. “Als ik uitleg dat ik de dochter van Barbara Sarafian speelde in Aanrijding in Moscou volgt dan de aha-erlebnis. Misschien hebben de kijkers van De Twaalf dat ook wel gehad. Ik krijg in elk geval veel berichten van oude vrienden en klasgenoten die mij plots weer op televisie zagen.”

“Ik vind het nog altijd zalig om mezelf tussen al die grote namen bezig te zien. Ik was toen 9 jaar oud en speelde mee met het amateurmusicalgezelschap Event-team, dat trouwens nog steeds bestaat. De regisseur kwam op een dag op de proppen met een flyer voor een auditie voor Aanrijding in Moscou. Ze zochten jonge meisjes. Ik deed mee en kreeg de rol. Op basis van Aanrijding in Moscou kreeg ik dan weer een rol aangeboden in de film SM-rechter en zo ging de bal aan het rollen.”

Ik vind het nog altijd zalig om mezelf als negenjarige tussen al die grote namen bezig te zien in Aanrijding in Moscou Sofia Ferri

Naast acteren was zingen altijd haar passie en dat heeft ze van niet ver. Sofia heeft met Sarah Ferri namelijk een bekende zingende zus. Op jonge leeftijd werd ze ingelijfd als achtergrondzangeres in Sarah’s band. “Ik denk dat ik vier of vijf jaar mee op tournee ben gegaan. Zo kon ik als piepjong meisje op grote podia staan, van Couleur Café tot Dranouter Festival. We hebben zelfs een groot Nederlands technofestival gedaan. Ik zou er zelfs geen ticket kunnen kopen hebben omdat ik te jong was, maar op het podium staan mocht wel”, lacht ze. “Het was een ongelooflijke tijd. Elke dag was een avontuur, van de ene stad naar de andere. Ik heb ook een paar keer op het podium van de Gentse Feesten gestaan. Toch bijzonder om te mogen optreden in mijn hometown. ”

Ander kaliber

Ook de opnames van De Twaalf, de serie die momenteel op Een loopt, vonden plaats in Gent. Sofia speelt er de rol van Juliette, de dochter van assisenjurylid Carl (Zouzou Ben Chikha) en zijn vrouw Tessa (Nele Bauwens). Een verhaallijn die in de laatste aflevering een behoorlijk donkere wending kreeg. “De Twaalf is qua ervaring niet te vergelijken met Aanrijding in Moscou. Die film was low budget en werd in een maand tijd volledig ingeblikt. De Twaalf is van een heel ander kaliber. Van de 100 draaidagen heb ik er een 10-tal meegemaakt. Daardoor krijg je nooit echt de kans om een goed zicht op de hele reeks te krijgen of om de rest van de cast goed te leren kennen.”

Als achtergrondzangeres in de band van mijn zus Sarah heb ik ook een paar keer op het podium van de Gentse Feesten gestaan. Toch bijzonder om te mogen optreden in mijn hometown Sofia Ferri

Sofia woont sinds afgelopen zomer in Amsterdam. “Ik woon nu waar het werk me naartoe brengt”, zegt ze. Dat werk is de musical Soldaat Van Oranje, een musical die al negen jaar loopt. “Ik maak er deel uit van het ensemble en neem de rol van Ada over wanneer de actrice die die rol speelt, afwezig of ziek is. Op het einde wordt mijn personage kaalgeschoren en gebrandmerkt als ‘moffenhoer’. Het is echt een heftige rol. Ik heb in Nederland gestudeerd aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in de afdeling Muziektheater. Ik had het geluk dat ik meteen kon inpikken in een lopende musical. Het is een grote productie met een draaiende tribune en enorme sets. Echt een belevenis.”

Gent en Hollands

En kunnen de Nederlanders overweg met zo’n Gentse ‘r’? “In Nederland hebben ze ze vaak helemaal geen idee van dat ik Vlaamse ben”, lacht Sofia. “Toen ik aan mijn opleiding begon heb ik de knop omgedraaid. Of ik hield mijn Vlaams accent en kreeg er geen rollen of ik leerde ‘Hollands’ en had veel meer mogelijkheden. Dus heb ik voor dat tweede gekozen. Dat was even ongemakkelijk in het begin. Ik had een Belgische medestudent en die bekeek me maar wat raar toen ik daarmee begon, maar nu maak ik de omschakeling alsof het niets is. In Vlaanderen spreek ik met mijn Gentse tongval, in Nederland spreek ik Hollands. Mijn familie vindt dat vreselijk”, lacht ze.