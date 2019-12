Sociale raad UGent adviseert om KVHV vier maanden te schorsen Yannick De Spiegeleir

11 december 2019

19u01 0 Gent De sociale raad van de UGent heeft een advies uitgesproken om studentenvereniging KVHV vier maand te schorsen omwille van de seksistische lezing van plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs. Het bestuurscollege van de UGent hakt vrijdag de knoop door.

Naast vier maanden effectieve schorsing adviseert de raad om de studentenvereniging ook drie maanden voorwaardelijke te schorsen en het KVHV-bestuur zou een cursus over seksisme moeten volgen georganiseerd door de cel gender & diversiteit van de UGent.

Campagne Rosa, de feministische organisatie die de aangebrande uitspraken van Hoeyberghs viraal liet gaan met een video, vindt een schorsing onvoldoende. “Vrijdagochtend, om 8 uur, organiseren we een nieuwe protestactie aan de bestuursraad van de UGent. Het KVHV tijdelijk schorsen, is onvoldoende. Het enige consequente antwoord voor een universitaire instelling die seksisme bestrijdt, is de uitsluiting van het KVHV”, zegt Mai Vermeulen van Campagne Rosa.