Sociale onrust bij MFC Sint-Gregorius na plots ontslag twee directeurs Wietske Vos Didier Verbaere Yannick De Spiegeleir

08 juli 2020

20u59 0 Gent Het personeel van het multifunctioneel centrum (MFC) Sint-Gregorius van de Broeders van Liefde reageert ‘ongerust’ nadat gisteren plots beslist werd twee directeurs per direct te ontslaan. Vandaag gaf een delegatie van de medewerkers, ondersteund door syndicaal afgevaardigden, een open brief af aan de hoofdzetel aan de Gentse Stropkaai en ging er in gesprek met de leiding van de vzw.

MFC Sint-Gregorius in Gentbrugge verzorgt dagopvang en verblijf voor kinderen en jongeren met verschillende soorten beperkingen. Net als de drie andere entiteiten binnen Sint-Gregorius (2 scholen voor buitengewoon onderwijs en een orthopedagogisch centrum) doorliep het MFC een traject voor meer geïntegreerde zorg, om zorg en onderwijs beter op elkaar af te stemmen. “Bij het MFC verliep dat traject minder vlot, en nu is eenzijdig beslist om 2 directeurs te ontslaan”, aldus Reginald Wietendaele, syndicaal afgevaardigde van ACV Puls. “Dit heeft als gevolg dat de ongeveer 350 direct betrokken personeelsleden zich onveilig en in de steek gelaten voelen.”

Geen HR-beleid

In de brief uit het personeel zijn bezorgdheid over “het schril contrast tussen het abrupt beëindigen van samenwerkingen, en wat er in de missie staat. Het kan toch niet dat er anno 2020 in een organisatie van deze omvang geen menselijk, transparant en effectief beleid bestaat om onze medewerkers te ondersteunen.” Tijdens de actie aan de Stropkaai was te horen dat de organisatie “voor vanalles een ‘poot’ heeft, meer geen HR-poot’. (Lees verder onder de video, waarin de open brief wordt voorgelezen).



Voor het personeel verliep het gesprek ontgoochelend: “Onze brief maakte indruk, maar ik heb veel woorden gehoord om weinig te zeggen”, klinkt het. En nog: “De beslissing is genomen om ‘de continuïteit te bewaren’, maar zo ga je toch niet om met mensen?”

Wietendaele: “We zijn bezorgd over hoe het verder moet. Eind augustus willen wij opnieuw samenzitten. Als dat niet kan , bezinnen we ons over verdere acties. De leiding wil het ‘niet verder laten polariseren’, maar wij ook niet: als we dat echt gewild hadden, was het MFC nu dicht (door een staking, red.)”

Pijnlijke beslissing

Raf De Rycke, voorzitter van de Raad van Bestuur van Broeders van Liefde, vindt dat het gesprek wel constructief verlopen is. “We zijn bij deze beslissing niet over een nacht ijs gegaan en realiseren ons dat dit enige reactie zou genereren. Het gaat om een complex en delicaat dossier, waarover ik geen details kan vrijgeven omwille van de privacy. Als blijkt dat na een traject van interne en externe coaching en een grondige analyse de continuïteit van de werking in gevaar komt en we bezorgd zijn om de torenhoge uitdagingen die ons te wachten staan, is het soms nodig pijnlijke beslissingen te nemen.”

Dat het nieuws op een ‘zeer plots en op een raar moment’ kwam, ontkent De Rycke niet: “Maar soms zijn er nu eenmaal dingen waar je van tevoren niet mee naar buiten kunt komen. We begrijpen dan ook dat het vertrouwen geschonden is, maar we hebben geoordeeld dat dit het beste scenario was. En als de knoop is eenmaal doorgehakt, is het zaak om dit zo snel mogelijk te communiceren. Dat is voor iedereen – de betrokken directeurs, het personeel en onze cliënten - het beste.” De Rycke benadrukt nog open te staan voor dialoog en ieders inbreng.