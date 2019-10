Sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent pakt verouderd patrimonium aan: “Meerjarenplan tegen midden 2020 op tafel” Yannick De Spiegeleir

13 oktober 2019

17u48 0 Gent Sociaal wonen in Vlaanderen bestaat officieel 100 jaar. Tijdens de eerste Sociaal Wonendag stelde de Gentse huisvestingsmaatschappij WoninGent onder meer de deuren open van haar renovatieproject in de Tichelrei.

WoninGent maakt werk van een globale aanpak van haar verouderd patrimonium. “Met haar 115 jaar op de teller is onze huisvestingsmaatschappij de oudste van Vlaanderen. Dat reflecteert zich in de gebouwen. We staan voor de grote uitdaging om het verouderde patrimonium aan te pakken en naar de 21ste eeuw te brengen”, zegt Marc Heughebaert, voorzitter van WoninGent. “Momenteel werken we aan meerjarenplan voor een versnelde aanpak. Dat moet klaar zijn tegen midden 2020.”

In de Tichelrei werden de oorspronkeljk 110 verouderde en kleine appartementen omgevormd tot 85 voldoende ruime en kwaliteitsvolle appartementen met een tot drie slaapkamers. In de renovatie werden energiezuinigheid en architecturaal erfgoed met elkaar verzoend. Om het gerenoveerde gebouw extra energiezuinig te maken ontving WoninGent 1,3 miljoen subsidies uit het klimaatbudget van de Stad Gent. “In ons- klimaat- en woonbeleid vinden we het belangrijk dat niet alleen de happy few in comfortabele energiezuinige woningen kunnen wonen. Zeker huurders van sociale woningen hebben baat bij een lage energiefactuur. Daarom kiezen we ervoor om de sociale huisvestingsmaatschappijen een financiële ondersteuning aan te bieden”, schetst schepen van Wonen Tine Heyse (Groen).