Snowboarder Seppe Smits kan niet trainen in de bergen en oefent dus maar op... de Schelde Jill Dhondt

18 augustus 2020

10u55 2 Gent Door de coronacrisis kan Seppe Smits momenteel niet naar het buitenland om te trainen in de bergen. Zoveel maanden stilzitten, zag de professionele snowboarder ook niet zitten, dus ging hij op zoek naar alternatieven in eigen land. De hittegolf bracht hem op het idee om te oefenen op de Schelde in en rond Gent.

“De bergen zijn geen optie momenteel”, zegt Seppe. “De condities zijn er momenteel niet optimaal en we mogen toch niet overal naartoe door de pandemie. Daarom wacht ik geduldig af tot ik weer naar daar kan, en houd ik me intussen creatief bezig in eigen land.” De professionele snowboarder trainde de laatste weken vaak op indoor pistes, maar de hittegolf bracht hem op een ander idee: op het water snowboarden. Een ideale manier om af te koelen als het zo warm is, maar ook een leuke manier om te trainen.

De jonge atleet stapte in Gent op een motorboot, en ruide het voor de hand liggende wakeboard in voor zijn trouwe snowboard. Aan 35 kilometer per uur trotseerde hij de Schelde, volledig uitgerust zoals wanneer hij een bergpiste trotseert. “Ik had verwacht dat het moeilijker ging zijn, maar eenmaal uit het water bleef mijn snowboard beter boven water dan eerst gedacht. Een snowboard is een stuk smaller dan een wakeboard, dus mijn tenen en hielen zaten vaak in het water. Bochten maken was daardoor wel lastig, zeker wanneer ik moest insnijden om te springen. Mijn achterste been was na een paar minuten stevig verzuurd door zo hard naar achter te leunen.”

Naast zijn avontuur op de Schelde, gaat Seppe ook regelmatig mountainbiken. Op die manier probeert hij in conditie te blijven zodat hij fysiek klaar is wanneer de winter begint. Waar een zomer in eigen land al niet goed voor is.



