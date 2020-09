Snelheidsduivel (25) rijdt 118 kilometer per uur in de bebouwde kom Dylan Vermeulen

10 september 2020

11u05 2 Gent De politierechter veroordeelde de Gentenaar tot een geldboete van 600 euro en een rijverbod van 45 dagen. Zijn advocaat heeft verkregen dat zijn rijverbod enkel in de weekends van toepassing is.

De autobestuurder reed in 2018 in de Koopvaardijlaan in Gent tegen een snelheid van 118 kilometer per uur, waar de maximum toegestane snelheid 50 kilometer per uur bedraagt. De jongeman excuseerde zich voor zijn roekeloos rijgedrag.