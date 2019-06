Snel inschrijven: gratis rondvaarten in de haven tijdens de Gentse Feesten Sabine Van Damme

06 juni 2019

12u14 0 Gent North Sea Port organiseert ook dit jaar tijdens de Gentse Feesten haar traditionele rondvaarten in Gent. Van zaterdag 20 tot en met zondag 28 juli 2019 vaart het havenjacht ‘Jacob van Artevelde’ maar liefst drie keer per dag uit.

In totaal kunnen 2.500 passagiers vanop het de Gentse haven verkennen van op de Jacob Van Artevelde. De rondvaarten zijn gratis, maar vooraf inschrijven is wel verplicht. En snel zijn is de boodschap, want het hele gebeuren is altijd snel volzet.

De ‘Jacob van Artevelde’ vertrekt aan de Rigakaai, tegenover ‘Weba’ en ‘Decathlon’. De vertrekuren zijn 10.30 uur, 13.30 uur en 16 uur. De trip duurt anderhalf uur. Tijdens de rondvaart geeft een gids uitleg over de haven en over wat er op de kaaien en het water te zien is. Per rondvaart kunnen er 90 passagiers aan boord.

Online inschrijven via www.northseaport.com/gentsefeesten en telefonisch via Gentinfo op 09 210 10 10. Per reservatie kan men maximum 6 personen inschrijven. Het jacht is moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.