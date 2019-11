Smeulend hoopje karton zet zaak onder rook JDG

01 november 2019

15u26 5 Gent Brandweerlieden snelden deze middag naar een platenwinkel in het centrum van Gent. Een smeulend hoopje karton én papier zette daar de zaak onder de rook.

Het gaat om een winkel op de hoek van de Serpentstraat en de Onderstraat. Gewonden vielen er niet. “Toen we toekwamen, was de zaak al gevuld met rook”, vertelt Alisa Coessens, communicatieverantwoordelijke bij Brandweerzone Centrum. “De rook ontstond in de kelder, daar was een hoopje papier en karton aan het smeulen.” Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand.