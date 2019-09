SMAK geeft boekvoorstelling van kunstenaar met down Philippe Van Cauteren: “Zoiets bijzonders als de tekeningen van Danny had ik nooit eerder gezien” Sabine Van Damme

08 september 2019

19u27 1 Gent In het SMAK werd vandaag een heel bijzonder boek voorgesteld: ‘The Zandberg Drawing’. Het boek bevat 200 bladzijden tekeningen, heel abstract maar wel gestructureerd. De kunstenaar is Danny Bergeman, die het syndroom van down heeft. Danny kreeg zelf het eerste boek en was er apetrots op.

Danny Bergeman is 59 en lijdt aan dementie. Daardoor moest hij noodgedwongen stoppen met tekenen, en woont hij in een woonzorgcentrum. Maar de man was in de voorbije jaren extreem actief aan de tekentafel van Kunstwerkplaats De Zandberg, in Harelbeke. Peter Van Hecke was er vanaf 2011 zijn kunstmentor. “Voordien tekende Danny altijd kleurrijke trapfiguren”, zegt die. “Tot we hem meenamen naar het Zuid-Franse Cardet. De gebouwen die hij daar zag begon hij neer te tekenen, net als alles wat daar indruk op hem maakte. Op de eerste 11 bladzijden die hij toen maakte zie je nog realitstische figuren, maar je ziet ook dat hij een structuur zoekt. Gaandeweg werden zijn figuren kleiner en symmetrischer. Het is alsof hij een eigen taal heeft ontwikkeld, heel gedetailleerd en consequent, om weer te geven wat hij zag. Hij noteerde ook van lnks naar rechts, zoals een echte schrijftaal. Hij was er enorm gepassioneerd mee bezig. En al die tekeningen zijn integraal opgenomen in het boek.”

Philippe Van Cauteren, directeur van het SMAK, kreeg het werk van de kunstenaar met down onder ogen, en was meteen heel enthousiast. “Dit boek is een weergave van wat Danny tussen 2011 en 2018, dag na dag, heeft gemaakt. Ik heb ooit eerder zoiets gezien. Dit boek ademt vrijdheid, het toont de kern van verbeelding en creatie die volwassenen gaandeweg verliezen. Maar Danny niet. Ik heb enorme bewondering voor hem en de mensen rond hem.” Danny zelf kon aanwezig zijn op de boekvoorstelling, en was laaiend enthousiast over zijn ingebonden werk.