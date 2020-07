Sluitingsuur onder druk? “Eerlijk? Ik ben er blij mee, dat zorgt voor verandering mentaliteit” Wietske Vos

11 juli 2020

02u48 0

Het Trappistenhuis, 00u30

In het bruine biercafé Het Trappistenhuis aan de Brabantdam is het terras nog lekker druk, binnen zitten niet veel mensen. “We merken dat hoe later op de avond het wordt, hoe hectischer”, zegt eigenaar Bram Uytterhaegen. “We hebben de indruk dat mensen eerst thuis iets drinken en daarna toch nog rap rap op café willen.”

In Het Trappistenhuis kun je in theorie bestellen tot 00u30, maar om 00u40 wordt nog een bestelling voor 2 Palmbiertjes doorgegeven, de allerlaatste. “De meeste mensen hebben begrip voor het sluitingsuur, we hebben geen problemen”, aldus Uytterhaegen. (Lees verder onder de foto)

Café Gomez, 00u45

Ook aan de Oude Beestenmarkt is het om 00u45 nog gezellig, met goed gevulde terrassen. Bij BarBroos beginnen ze ostentatief de lege tafels en stoelen weg te zetten. Even verder, bij café Gomez, zijn de glazen bier nog halfvol en lijkt er nog geen beweging in te komen. Eigenaar Nelis Naessens (38) maakt zich echter geen zorgen: “Tegen middernacht zeggen we bij elke tafel tegen de klanten dat ze nog kunnen bestellen tot 00u30, we herinneren hen nog eens aan het sluitingsuur en we zeggen erbij dat de politie langskomt om iets na 01u. En iedereen gaat altijd rustig weg, de mensen klagen niet.”

Inderdaad beginnen om 00u55 de eerste groepjes mensen op te staan en na nog wat napraten, gaan ze weg. Om 01u gaat op het terras het licht uit, wat voor de laatste klanten ook het sein is om weg te gaan. Enkele wat aangeschoten klanten blijven nog even staan kletsen, maar ook zij druipen langzaam af tegen 00u15.

Vindt Naessens het niet jammer dat hij nu moet sluiten? “Eerlijk? Nee, ik ben blij. Wij hebben nog een paar uur opkuiswerk, en zo zijn we vroeger klaar. Of ik dan minder drank verkoop? Nee, mensen beginnen vroeger te komen, en dat vind ik goed. Net als in Amsterdam, waar men uitgaat tussen 23u en 02u. Eventueel feesten ze daarna thuis nog wat verder. Hier in België drinkt men eerst thuis, en gaat dan nog uit tussen 02u en 06u, al half dronken. Dat is niet fijn voor ons. Het huidige sluitingsuur zorgt voor een mentaliteitsverandering.”