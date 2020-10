Slotspektakel Listen to the Lamb! sluit Gent Festival van Vlaanderen af Wietske Vos

04 oktober 2020

08u00 0 Gent Gent begint weer overal tot leven te komen. Twee weken geleden startte Gent Festival van Vlaanderen met een coronaversie van OdeGand, vandaag sloot het Festival af met het slotevent ‘Listen to the Lamb!’. Ook hier werden de veiligheidsmaatregelen strikt toegepast, maar op het concept van het slotevenement had corona gelukkig geen invloed.

De hele Bijlokesite en de Sint-Pieterskerk stonden vandaag in het teken van ‘Listen to the Lamb!’, het slotevenement van Gent Festival van Vlaanderen. De organisatie toverde de Bijlokesite om tot een soort muzikale triptiek, waarbij elk paneel van het Lam Gods muzikaal tot leven kwam. Onnodig te zeggen dat het Van Eyck-jaar aanleiding was voor dit thema. Bezoekers konden zelf een eigen parcours uitstippelen. Het slotconcert vond twee maal na elkaar plaats in de Sint-Pieterskerk.

Slotevent gered

Voor het slotspektakel moesten geen toegevingen gedaan worden voor corona. “Toen we het festivalprogramma de voorbije maanden drie keer moesten hertekenen, stond het steeds als een paal boven water dat we het slotevent zouden redden”, aldus directeur van Gent Festival van Vlaanderen Veerle Simoens vlak vóór het evenement. “Niet makkelijk, gezien alle regelgeving, maar de ticketverkoop loopt als een trein. Veel concertjes zijn al uitverkocht, en ook de slotconcerten vallen in de smaak.”

Een van de sterktes van het Festival is fungeren als bruggenbouwer tussen de Gentse culturele organisaties. Simoens: “Het enthousiasme was direct heel groot, en ik ben er fier op dat we zo een mooie bonte bende artiesten en kunstenaars zien. Het toont de veelzijdigheid van onze Gentse cultuurscene. Opzet is ook om al die verschillende publieken met elkaar in contact te laten komen. Zo leert de achterban van Opera Ballet Vlaanderen ook eens Victoria De Luxe kennen, en stappen die van Democrazy eens binnen in een performance van De Centrale.”

Lam Gents

Er was dan ook voor elk wat wils te beleven: wereldmuziek, hedendaagse muziek, jazz, klassieke muziek en kruisbestuivingen tussen voorgaande genres. Zo maakte de Belgische componist Jean Delouvroy een ingenieus gecomponeerde klankinstallatie met vooraf opgenomen muziek die vermengd word met oosterse invloeden, waarop een danser het paneel van God de Vader uitbeeldt.

Sociaal-artistiek collectief Victoria De Luxe liet zich inspireren door ‘De Aanbidding van het Lam’ en bouwde samen met kunstenaar Klaas De Roo een nieuw lam: Lam Gents. Ze maakten er een soundscape bij en vragen de toeschouwers neer te schrijven wat hen bezwaart en hoop geeft. Wie dit op een papier schrijft, kan dit posten in het Lam Gents.

CirQ verdiepte zich in het paneel ‘De Ridders van Christus’ en richtte een banketscène in op de binnenplaats van het STAM. Daarnaast sierden bekende namen als De Propere Fanfare van Bij’ De Vieze Gaste en SPECTRA en Dez Mona de affiche.

Tijdens het slotconcert vulde het saxofoonkwartet Bl!ndman de Sint-Pieterskerk met polyfone klanken uit de tijd van het Lam Gods (15de eeuw). Saxofoon blijkt zich verbazend goed te lenen voor de meerstemmige muziek uit die tijd.

