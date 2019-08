Slimme afvalbakken op Gras- en Korenlei: “Geen excuses meer om afval te laten rondslingeren” Erik De Troyer

28 augustus 2019

18u07 3 Gent Schoonheidsprijzen zullen ze niet winnen, maar zes van deze grote afvalkorven moeten voortaan wel zorgen dat de Gras- en Korenlei proper blijven. De vuilnisbakken van 4.000 euro per stuk hebben een systeem waarmee het afval kan samengeperst worden. Ze geven zelfs een signaal aan de ophalers wanneer de korf vol zit.

Een gewone afvalkorf kost de stad zo’n 1.000 euro per stuk, deze kost vier keer zo veel. De nieuwe ‘slimme compacterende’ exemplaren kunnen echter een pak meer. Ze werken op zonne-energie en geven aan hoeveel afval er ten allen tijde in de korf zit. Wanneer die gevuld is komt een metalen arm naar beneden die alle afval samendrukt. Op die manier kan er veel meer in één afvalkorf: tot 480 liter afval tegenover 100 liter in een standaard vuilnisbak. Wanneer de bak vol is, krijgen de ophalers een signaal en komen ze hem ophalen. Dat gebeurt drie tot vijf keer per dag.

Properder

Een prototype van de compacterende vuilnisbak werd uitgetest in de Veldstraat en op plekken waar vaak barbecues gehouden worden. Dat bracht enkele gebreken aan het licht. “De oude versie kampte met wat roestproblemen en hij werkte ook niet altijd naar behoren. Daarom hebben we een aangepaste versie laten maken. Deze moeten zeker tien jaar meegaan. Als deze voldoen, zullen ook de overige geplaatst worden. In totaal moeten er tachtig over heel de stad komen, vooral op plekken waar veel volk samenkomt”, zegt algemeen directeur Didier Naessens van Ivago.

“Als ze op de juiste manier gebruikt worden dan zal dit de Gras- en Korenlei een stuk properder maken. Er gebeurde al veel om dit stuk van de stad proper te houden, maar je kan onmogelijk iedereen op de Gras- en Korenlei gaan zeggen waar ze hun afval moeten achterlaten”, zegt Bram Van Braeckevelt

Grijs

De afvalkorven kregen een grijze kleur in plaats van de traditionele olijfgroene kleur. “Dat gebeurde op vraag van de dienst monumentenzorg, om ze toch wat te laten opgaan in het historische decor. Of het mooie korven zijn? Goh, een klassieke korf is inderdaad mooier, maar we hebben dankzij deze korven de mogelijkheid om hier in één keer 3.400 liter afval op te slaan dat ook nog eens meerdere keren per dag wordt opgehaald. Er zijn geen excuses meer om hier afval te laten rondslingeren”, zegt Koen Van Caimere van Ivago.

De nieuwe korven zijn ook voorzien op grotere verpakkingen. Traditioneel zijn bijvoorbeeld pizzaverpakkingen problematisch, omdat ze niet in een korf passen en dan vaak naast de vuilnisbak gedropt worden. Ook pastabekers kunnen er makkelijk in.

