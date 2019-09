Slim sensorsysteem geeft cultuurtips na bezoek aan Design Museum Gent: “Nieuwe vleugel wordt ‘smart’ museum” Yannick De Spiegeleir

23 september 2019

16u18 0 Gent Aan de balie van Design Museum Gent kan je voortaan een sensor vragen die jouw route volgt. Die sensor meet welke objecten je snel voorbijloopt en welke je net langer bestudeert. Op basis van die data krijg je na je bezoek tal van aanbevelingen voor andere Gentse plekken, werken of boeken die je kunnen interesseren. “Dit project past in de voorbereidingen van onze nieuwe museumvleugel in de Drabstraat”, zegt museumdirecteur Katrien Laporte.

Wie het systeem uitprobeert, krijgt heel gerichte tips en aanbevelingen voorgeschoteld. Kijk je bijvoorbeeld lang naar de pianobank van Henry van de Velde? Dan krijg je op de tablet aan de balie als suggestie een bezoek aan de Boekentoren. Helemaal weg van Alessi’s vrolijke carrousel La Giostra? Je vindt heel wat design van Alessi in Het Bijhuis.

Het testproject loopt nog tot eind oktober, maar als de technologie de gewenste resultaten oplevert, kan het systeem uitgerold worden over de hele stad. Burgers en bezoekers die de bomen door het cultuurbos niet meer zien, worden zo snel geholpen. Het kan de Stad Gent ook de kans geven om minder bekend cultureel erfgoed in de verf te zetten.

Slim museum in slimme stad

Binnenkort gaat Design Museum Gent van start met de bouw van een nieuwe vleugel onder de naam DING (Design in Gent). Het wordt een ‘smart museum’ dat voortdurend de link legt tussen technologie, burgers en bezoekers. “We zijn ons nu al sterk aan het voorbereiden op de komst van een nieuwe vleugel in de Drabstraat in 2023. Dat gaat niet enkel over het fysieke gebouw, maar ook over de inhoudelijke invulling en de digitale toepassingen die daarbij horen. Door te innoveren en onze maatschappelijke rol te blijven onderzoeken, hopen we toekomstbestendig te zijn én te blijven als culturele instelling”, zegt Katrien Laporte, directeur Design Museum Gent.

De sensoren en het algoritme werden uiteindelijk door lokale Gentse start-ups geleverd, het positioneringssysteem door het bedrijf Pozyx, een spin-off van de UGent, en het algoritme door Crunch Analytics, een jong data-analysebedrijf. “Van Gent dé technologiehoofdstad van Europa maken, dat is onze doelstelling. Dit is een project dat onze doelstelling dicht bij de Gentenaars brengt en een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen Digipolis en Gentse start-ups”, aldus schepen van Digitalisering Sofie Bracke (Open VLD).

De toekomst van de cultuursector

Op donderdag 19 september 2019 leggen alle partners van het project hun resultaten voor tijdens Future of Culture, een gratis studiedag in De Krook. Ze vertellen aan de cultuursector wat ze geleerd hebben in het afgelopen jaar en nodigen experten uit om een blik te werpen op de toekomst van cultuur en de rol van technologie. Tom Palmaerts (Trendwolves Trendwatcher), Dries Depoorter (digitaal kunstenaar) en Annelies Desmet (co-founder Dear Tech) zijn maar enkele van de sprekers. Inschrijven doe je op motfp.be/events. Voor meer informatie en het volledige programma: www.motfp.be.