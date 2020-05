Slechtvalkkuikens op het Virginie Lovelinggebouw live te zien via camera in het nest Sabine Van Damme

02 mei 2020

10u16 3 Gent Liefst vier slechtvalkkuikens zitten er in het nest bovenop het Virginie Lovelinggebouw aan het station. De kleine pluizige beestjes kan je live zien en horen via een camera die in de nestkast in geplaatst.

Slechtvalken in stedelijk gebied zijn al lang geen uitzondering meer. Op de Sint-Baafskathedraal bijvoorbeeld huist al heel lang een koppel slechtvalken. Toen hun nestkast tijdelijk naar de Sint-Niklaaskerk werd verhuisd omwille van de restauratie van de toren van de kathedraal, leken ze dat niet eens erg te vinden. Intussen verhuisden ze ook netjes terug naar Sint-Baafs. Maar ook aan het station woont een koppel slechtvalken. Zij kregen een nestkast op het Virginie Lovelinggebouw, en die kast werd voorzien van een webcam. Daardoor kan je nu live op internet meekijken naar de 4 kuikens die er intussen uit het ei kropen. De pluizige witte bolletje liggen op een hoopje te piepen en te wachten tot een slechtvalk-ouder terugkomt met een gevangen prooi, meestal een duif. De kuikens zullen vrij snel veranderen van hulpeloze witte bolletjes naar gestreepte vogels met stevige gele poten. Pas daarna komt het definitieve verenkleed, met donkere rug en bleke buik. Na 6 weken vliegen ze uit. De slechtvalk kan tot 100 kilometer per uur vliegen, maar als hij bij een aanval omlaag schiet haalt hij tot 389 kilometer per uur. Hij is daarmee de snelste vogel ter wereld.

De slechtvalken in het nest aan het station kan je hier zien.