Slechtvalken van Sint-Baafskathedraal krijgen camera’s Sabine Van Damme

21 oktober 2019

18u56 0 Gent Elders gebeurt dat al, in Gent volgende zomer ook. De slechtvalken die op de Sint-Baafskathedraal broeden, zullen twee of drie camera’s in en rond hun kast krijgen. Zo kan iedereen de beestjes gadeslaan zonder ze te storen.

Al sinds 2001 hangt er een nestkast voor slechtvalken op de toren van de Sint-Baafskathedraal. “Zou het niet leuk zijn in die nestkast camera’s te voorzien, zodat we het doen en laten van die beestjes kunnen volgen”, vraagt Stijn De Roo (CD&V) zich af. Schepen Astrid De Bruycker heeft goed nieuws. “Begin 2019 hebben we daarover al afspraken gemaakt met Ludo Collin van het bisdom. We zullen twee of drie webcams plaatsen. Eén camera komt in het nest, zodat we de jongen kunnen zien, één camera komt net buiten het nest, zodat je de vogels af en aan kan zien vliegen met prooien. Als het mogelijk is, hangen we ook een camera op de kruisbloem, boven de nestkast. Daar zitten de vogels veel.” De timing voor de camera’s is nog niet helemaal duidelijk. Er moet uiteraard nog stroom voorzien worden. Het is ook nog niet duidelijk waar de beelden te zien zullen zijn. De schepen hoopt het in de loop van 2020 allemaal in orde te krijgen.