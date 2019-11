Slechts 3 van de 5 zondagen in december ‘shoppingzondag’ Sabine Van Damme

21 november 2019

06u30 26 Gent De voorbije jaren was elke zondag van december een koopzondag. Dat is dit jaar niet zo. Omdat Gent nog steeds niet erkend is als ‘toeristische centrum’ mogen winkels maximum 15 zondagen per jaar open zijn.

Gent kiest er al enkele jaren voor om elke eerste zondag van de maand een koopzondag te houden. Er wordt dan zelfs gratis openbaar vervoer voorzien. De eerste jaren waren die koopzondagen er niet in de zomervakantie. Dit jaar was dat wél zo. Daardoor zijn er al 12 koopzondagen voorbij, en blijven er dus maar 3 meer over. Eén december is sowieso een koopzondag, omdat het de eerste zondag van de maand is. Het schepencollege heeft er nu voor gekozen om de laatste twee zondagen van december, 22 en 29 december dus, te noteren als koopzondagen, evenwel zonder gratis openbaar vervoer. Daardoor vallen 8 en 15 december dus uit de boot. Op 5 januari is er dan opnieuw een koopzondag, met gratis openbaar vervoer.