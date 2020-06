Slechts 145 sociale woningen gebouwd in 2019, terwijl meer dan 12.000 mensen op wachtlijst staan Sabine Van Damme

17 juni 2020

De stad Gent, die al jaren belooft het aantal sociale woningen stevig op te krikken, trappelt op dat vlak nog steeds ter plaatse. In 2019 werden amper 145 sociale woningen bijgebouwd. De teller staat nu op 14.444, of nog steeds 66 sociale woningen minder dan er in 2012 waren. "De beleidsnota wonen komt eraan, en daarin staan concrete acties, op het vlak waar we als stad iets kunnen doen", belooft schepen van wonen Tine Heyse."

De VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningen) maakt elke jaar bekend hoeveel sociale woningen elke stad of gemeente heeft, en hoeveel er zijn bijgebouwd. De cijfers van 2019 zijn nu beschikbaar. Daaruit blijft dat Gent begin 2020 exact 14.444 sociale woningen telde, of 66 minder dan in 2012. In 2019 kwamen er slechts 145 sociale woningen bij.

De PVDA, die hamert op het Gentse woonbeleid, reageert verbolgen. “In het eerste jaar van de nieuwe legislatuur, minder sociale woningen bij dan in 2018”, zegt Tom De Meester. “Toen werden er 195 gebouwd. Nochtans beloofde het nieuwe groenliberale college net prioritair in te zetten op betaalbare huisvesting. Ondanks jarenlange beloftes is het Gentse stadsbestuur er nog steeds niet in geslaagd om het aantal sociale woningen in Gent gevoelig op te krikken. Er staan meer dan 12.000 Gentenaars op een wachtlijst voor een sociale woning. Als er aan dat tempo wordt gewerkt, dan is die wachtlijst pas in de 22ste eeuw weggewerkt. Er was beloofd om 250 sociale woningen per jaar bij te bouwen. In 2013 werd trouwens ook al eens beloofd door de paarsgroene coalitie om het aantal sociale woningen ‘fors uit te breiden’.” (Lees verder onder de foto)

Het bouwen van sociale woningen is minder eenvoudig dan het lijkt. Officieel is het een Vlaamse bevoegdheid, en moet Vlaanderen dus geld voorzien. Maar dan zijn er ook nog de sociale huisvestingsmaatschappijen, die effectief moeten bouwen. De meesten onder hen hebben sowieso een geldgebrek, omdat het overgrote deel van de huurders een heel laag tarief betaalt. Toch vraagt de PVDA de stad om actie te ondernemen. “Geen woorden, maar daden”, vindt De Meester. “Het is tijd om écht in te zetten op wonen.”

Dat zal ook gebeuren, klinkt het op het kabinet van schepen Tine Heyse. “Het bouwen van sociale woningen is geen stedelijke bevoegdheid. We zullen er wel alles aan doen om het bouwen en renoveren van sociale huurwoningen te faciliteren. De beleidsnota wonen is in opmaak en wordt binnenkort voorgelegd. Daarin staan concrete acties om het opkrikken van het aantal sociale huurwoningen te ondersteunen”

In Zelzate, waar PVDA aan de macht is, is het aantal sociale woningen overigens licht gedaald in 2019, en zit het netto aantal ook lager dan het in 2016 was.