Slechte waterkwaliteit in Blaarmeersen door E.colibacterie Sabine Van Damme

06 juni 2019

11u38 0 Gent Na dat eerst was gemeld dat het om blauwalg zou gaan, blijkt het zwemwater van de Blaarmeersen nu vervuild door de E.colibacterie. Dat is minder erg, en dus wordt nu gewoon afgeraden om in het water te gaan. Zwemmen is sowieso verboden als er geen redders zijn.

Het water van de Blaarmeersen wordt geregeld gecontroleerd. Uit stalen van maandag 4 juni bleek een verhoogde concentratie van de E.Coli-bacterie aanwezig. Dat kan toeval zijn, bijvoorbeeld omdat er op de meetplek pas een gans een boodschap had achtergelaten. De waarden zijn niet dermate hoog dat een zwemverbod nodig is. Enkel aan jonge kinderen, ouderen en personen met een lagere weerstand wordt zwemmen afgeraden.

De Vlaamse MilieuMaatschappij controleert de waterkwaliteit wekelijks op 3 plaatsen. De VMM nam vandaag opnieuw al stalen. Zodra het resultaat daarvan gekend is, is een update terug te vinden via de stadswebsite.