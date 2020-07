Slechte resultaten tijdens verkeerscontroles politie: “Prijs voor teleurstelling van de dag gaat naar bestuurder die met 201 km/u over de weg vlamde” Wouter Spillebeen Didier Verbaere

22 juli 2020

17u39 0 Gent De Gentse politie kon zondag meer dan een kwart van de bijna duizend chauffeurs betrappen op een te hoge snelheid op de John Kennedylaan. Een van hen reed zelfs 201 kilometer per uur. Ook de resultaten van verkeers- en overlastcontroles op de nationale feestdag liegen er niet om. “De resultaten tonen dat de controles zeker nodig zijn”, volgens de politie.

Zondag stelde de verkeersdienst van het Gentse politiekorps tussen 16 en 18 uur een flitscamera op langs de John Kennedylaan. Van de 964 chauffeurs die passeerden, reden er 276 sneller dan de maximumsnelheid van 90 kilometer per uur. Zeven van hen reden meer dan 140 en zullen hun rijbewijs moeten inleveren. “De prijs voor teleurstelling van de dag gaat naar de bestuurder die het nodig vond om aan een snelheid van maar liefst 201 kilometer per uur over de weg te vlammen”, klinkt het bij de politie.

Nationale feestdag

Op de nationale feestdag dinsdag organiseerde de politie ook verschillende controleacties. Aan Dok-Zuid reden 121 van de 1.701 chauffeurs te snel. Drie van hen reden tussen de 90 en 100 kilometer per uur, en dus bijna dubbel zoveel als toegestaan. Hun rijbewijzen zijn onmiddellijk ingetrokken. Aan de Rodelijvekensstraat reed een chauffeur 56 in de zone 30. Hij werd staande gehouden en testte positief voor THC, amfetamines en cocaïne. “Zijn rijbewijs zou ingetrokken geweest zijn, ware het niet dat zijn rijbewijs al ingetrokken was twee dagen eerder, ook al wegens drugs in het verkeer. Zijn voertuig werd gerechtelijk getakeld”, aldus de politie.

Tussen 16.30 uur en 1 uur deed het commissariaat Nieuw Gent een controle rond alcohol en drugs in het verkeer op de Beukenlaan en de Krijgslaan. Van de 90 chauffeurs, legden er twee een positieve ademtest af. De politie nam ook vier speekseltesten af, waarvan twee positief terugkwamen. Een van hen moest zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen inleveren.