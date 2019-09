Slecht weer houdt heel wat motards thuis voor Gentleman’s Ride Didier Verbaere

29 september 2019

13u12 8 Gent Het slechte weer schrikte zondagochtend heel wat motards af voor de vijfde editie van de Distinguished Gentleman’s Ride. Aanvankelijk schreven zich 600 motorrijders in voor de rit door Gent. Er daagden er slechts een tweehonderdtal op. Ook ambassadeurs Herman Brusselmans en Mathias Sercu pasten voor de tocht.

De Distinguished Gentleman’s Ride vindt dit jaar al voor de 7de keer plaats in 680 steden en in 105 landen. Gent is met een vijfde deelname wel één van de toppers qua bezetting. Maar dat viel door het slechte weer wat tegen dit jaar.Zo’n tweehonderd motorrijders in kostuum verzamelden zondag op het binnenplein van het shoppingcentrum Dok Noord om met een korte rit door het stadscentrum de aandacht te trekken voor ‘mannenziekten.’

“Mannen zijn een kwetsbare groep. Ik weet dat dit nogal gek klinkt, maar ze gaan minder snel langs bij de dokter wanneer er iets schort. Ze praten ook niet zo gauw over wat hen dwars zit. De oprichters uit Australië wilden na het verlies van enkele vrienden deze problematiek aankaarten”, zegt Kristina De Rycke, organisator van de DGR in Gent. De opbrengst gaat naar zelfmoordpreventie en onderzoek naar prostaatkanker. “We willen ook het imago van motorrijders wat opkrikken en tonen dat we ook heren op de motorfiets zijn en in het verkeer. Daarom rijden we aan een zacht tempo een tocht van 45 kilometer en zwaaien we voortdurend naar het publiek”.