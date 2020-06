Slagerij Sint-Antonius sluit na zestig jaar de deuren: “Mijn lichaam kan de lange uren niet meer aan” Jill Dhondt

22 juni 2020

18u48 0 Gent Tussen de bruidswinkels en de Turkse restaurants houdt slagerij Sint-Antonius al zestig jaar stand. Filip Simoens (55), geboren en getogen Gentenaar, hield als kind al mee in de slagerij van zijn ouders. Jaren later nam hij de beenhouwerij over, samen met zijn vrouw Nancy De Smet (52). Eind deze week sluit de beenhouwerij de deuren, en is de stad een zoveelste ambachtelijke slagerij kwijt. “Moest mijn lichaam het toelaten, ik zou verder doen”, zegt Filip.

Gele tegels, droge worsten aan de haak en versneden vlees in witte, plastieken schalen. Slagerijen zoals Sint-Antonius in de Sleepstraat zijn een zeldzaamheid geworden. De ouders van Filip openden de beenhouwerij in 1963, en gaven die dertig jaar later over aan hun zoon en schoondochter. Terwijl Filip de geschiedenis van de slagerij uit de doeken doet, komt een vrouw vastberaden de winkel binnen. Ze vraagt om preparé, vleesbrood, gehakt en bloedworsten. Moest ze nog Gentse kop hebben bijbesteld, had ze meteen alle toppers van slagerij Sint-Antonius mee naar huis genomen. “Nu jullie toch sluiten, kan ik het recept van jullie vleesbrood ook meenemen”, grapt ze. “Zaterdag is onze laatste dag”, geeft Filip aan. “Het was tijd om te stoppen. Mijn ouders leven nog, maar ze hebben hulp nodig op de boerderij. Nancy gaat bijspringen in het kapsalon van mijn dochter, dan net openging in Gentbrugge.”

Filip en Nancy hebben de buurt vele malen zien veranderen. Toen de ouders van Filip de beenhouwerij startten, zaten er nog zeven andere slagers in de straat. Turkse restaurants en winkels waren er toen nog niet, de Turkse migranten kwamen pas later aan. “Toen Nancy en ik de slagerij overnamen, was het aantal slagers in de buurt teruggevallen op twee. Vandaag zijn we nog de enige overblijvende ambachtelijke slager in de straat, maar ook in de buurt. Zo lange uren draaien, dat zien de slagers niet meer zitten. Ze gaan dan liever aan de slag in een supermarktslagerij, waar ze hun vaste uurtjes kunnen kloppen. Wij staan op om 5 uur en hebben pas tegen 20 uur gedaan met werken. We hebben geprobeerd om ons zaak over te laten, maar er was geen interesse.Klanten hebben we genoeg, maar we vinden geen leerlingen meer.”

Filip en Nancy laten Gent eind deze week achter voor een appartement in Gavere. “Maar de kans bestaat dat we naar hier terugkeren”, zegt Nancy. “Ik heb Gent altijd graag gezien, ik weet niet of ik haar lang zal kunnen missen.”