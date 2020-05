Slager Dirk sterft na lange ziekte: zaak sluit definitief de deuren Jill Dhondt

23 mei 2020

10u40 0 Gent Elke week verdwijnt er een beenhouwer in ons land. In Lochristi houden veel slagers stand, maar ook daar moet er één noodgedwongen stoppen deze week. Slager Dirk heeft een jaar lang gevochten tegen zijn hersentumor, maar overleed enkele dagen geleden aan zijn ziekte. Hierdoor sluit beenhouwerij ‘Dirk & Brigitte’ definitief de deuren.

Kwaliteitsslagerij ‘Dirk & Brigitte’ is als sinds 1989 een begrip in Hijfte. Dertig jaar lang stond het koppel met plezier klaar voor hun klanten. Het was Dirk zijn levenswerk tot er vorig jaar een kwaadaardige hersentumor bij hem werd vastgesteld. Daardoor waren hijzelf en Brigitte genoodzaakt om de winkel onverwacht te sluiten. Enkele dagen geleden, een jaar na zijn diagnose, overleed Dirk op 61-jarige leeftijd. Daardoor gaat de beenhouwerij definitief dicht. “Op 19 mei hebben we afscheid moeten nemen van Dirk. In naam van hem willen we graag al onze klanten bedanken voor de voorbije jaren. Door zijn ziekte kwam een abrupt einde aan zijn levenswerk maar tot zijn laatste dag putte hij kracht uit zijn herinneringen. We zullen hem ongelooflijk hard missen.”