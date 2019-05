Slagboom aangereden op overweg in Wondelgem Jeffrey Dujardin

31 mei 2019

10u29 7

Aan de Vierweegsestraat in Wondelgem is deze morgen iets voor 10 uur aan de overweg een slagboom aangereden. Door de beschadiging bleef het signaal afgaan en bleven de lichten ook op rood, waardoor er toch even zware hinder was voor het wegverkeer. Getuigen zagen hoe sommige automobilisten toch hun kans waagden door het rood. Infrabel werd op de hoogte gebracht en zal herstellingswerken uitvoeren. “Op de lijn tussen Gent-Dampoort en Eeklo hebben we gevraagd om de trein stapvoets te laten passeren aan de overweg. Hierdoor was er op die lijn een vertraging van tien minuten voor twee treinen”, zegt Infrabelwoordvoerder Frédéric Petit. “Onze technici kwamen ter plekke, om 10.25 uur kon de overweg terug open gaan.”